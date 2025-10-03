В Минздраве объяснили пользу изменений в системе ОМС Минздрав: изменения в ОМС создадут механизмы по защите прав россиян

Изменения в системе обязательного медицинского страхования (ОМС) не ущемляют права граждан, а только создают дополнительные механизмы их защиты, сообщают «Известия» со ссылкой на Министерство здравоохранения. Речь идет о законопроекте, предоставляющем регионам право принимать решения о передаче функций страховщиков в сфере ОМС территориальным фондам.

Предлагаемые изменения не только не ущемляют права граждан, но и создают дополнительные механизмы их защиты, способствуя повышению качества медицинских услуг в целом, — заявили в министерстве.

В Минздраве назвали защиту прав граждан на получение бесплатной медицинской помощи важнейшим направлением политики государства в сфере здравоохранения. Данный законопроект создаст новые механизмы для их обеспечения.

Ранее заместитель декана факультета экономики и бизнеса Финансового университета при правительстве РФ Хвича Харчилава заявил, что правительство предложило поправки, которые позволят регионам передавать полномочия страховых медорганизаций территориальным фондам ОМС. По его словам, это может кардинально изменить работу системы обязательного медстрахования.