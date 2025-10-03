Клуб «Валдай»
03 октября 2025 в 08:30

Как сэкономить на парковке во Владивостоке: льготы для жителей и не только

Парковка во Владивостоке, льготы: как получить и кому положены Парковка во Владивостоке, льготы: как получить и кому положены Фото: Anton Belitsky/Global Look Press

Владивосток — город динамичный, и вопрос парковки волнует многих жителей и гостей. Если вы ищете информацию о парковке во Владивостоке, скидках и льготах, как их получить и кому они положены, то здесь собраны актуальные сведения и советы для автомобилистов, которые помогут сэкономить время и деньги.

Где найти бесплатные паркоместа во Владивостоке?

В городе работает множество бесплатных парковок — по некоторым оценкам, их более 700, расположены они как в центре, так и в жилых районах, но везде есть своя специфика: одни парковки бесплатны всегда, другие — в определенные часы (например, ночью и в выходные). Лучше заранее уточнять режим работы на месте или через онлайн-карты парковок.

Какие тарифы на платных парковках во Владивостоке

В 2025 году тарифы на платных парковках Владивостока различаются в зависимости от зоны и времени суток. В центре города ставки самые высокие: на Светланской у здания правительства час парковки стоит до 300 руб., на Уткинской — 100 руб., в зонах № 30, 70, 75 (район ул. Светланской и ул. Адмирала Фокина) — 200 руб. в час. В менее людных районах тарифы ниже: например, у автовокзала — 65 руб. в час для легковых авто, у крупных торговых центров — 50–150 руб. в час, первые 15–30 минут часто бесплатно. В выходные дни и ночью многие парковки работают бесплатно или по сниженному тарифу.

Оплата парковки во Владивостоке: все способы и правила для вашего авто Оплата парковки во Владивостоке: все способы и правила для вашего авто Фото: Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press

Кому положены льготы?

Льготная парковка во Владивостоке доступна нескольким категориям граждан.

  • Многодетные семьи — могут оформить разрешение на бесплатную парковку для двух автомобилей.

  • Члены семей бойцов, погибших в зоне СВО, участники Великой Отечественной войны, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей — также могут оформить разрешение на бесплатную парковку, но для этого необходимо подать заявление и подтверждающие документы.

  • Резиденты — жители более 130 домов в зонах платных парковок могут получить резидентное парковочное разрешение, которое позволяет платить льготный тариф (например, 2000 руб. в год вместо почасовой оплаты).

  • Спецтранспорт (полиция, скорая помощь, пожарные и др.) — бесплатно паркуются по служебной необходимости.

Для получения льгот на парковку во Владивостоке необходимо обратиться в администрацию города (лично, через МФЦ или онлайн), предоставить документы, подтверждающие льготную категорию, и оформить соответствующее разрешение. Для инвалидов отдельного разрешения не требуется — достаточно внести данные автомобиля в реестр. Жители, получившие резидентное разрешение, могут парковаться по льготному тарифу только возле своего дома.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Парковка во Владивостоке, скидки и льготы — тема, которая касается многих. В городе есть и бесплатные, и платные парковочные зоны, а для отдельных категорий граждан действуют специальные условия. Чтобы сэкономить, проверьте, подходите ли вы под льготную категорию, и оформите разрешение заранее. Уточняйте тарифы на месте, пользуйтесь онлайн-картами и официальными источниками — так вы сэкономите не только деньги, но и нервы.

Ранее мы рассказывали, как подготовить машину к зиме. Проверьте себя!

