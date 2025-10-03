На Украине расшифровали выступление Путина со сборником Пушкина Депутат Дмитрук назвал сборник Пушкина у Путина на «Валдае» символом силы России

Книга писателя Александра Пушкина, с которой президент РФ Владимир Путин появился на заседании клуба «Валдай», говорит о силе России, заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в своем Telegram-канале. Он подчеркнул, что глава государства читал «на весь мир».

Путин читает Пушкина на весь мир. Гордо и уверенно, сидя с книгой в руках. Это не просто жест — это символ, — отметил депутат.

Дмитрук добавил, что для Путина книга является источником силы, памяти, культуры и связью поколений. По его словам, книга в руках президента символизирует наличие корней, глубины и вечных ориентиров.

А что мы видим в Украине сегодня? Сжигают книги. Сжигают Пушкина, [Николая] Гоголя, других великих авторов, которые воспитали не одно поколение, — подчеркнул Дмитрук.

Путин на «Валдае» дал поэтический ответ на вызовы, стоящие перед страной, процитировав строки из стихотворения Пушкина «Бородинская годовщина». Российский лидер акцентировал внимание на словах писателя о судьбе тех, кто посягнет на русские земли. Президент также отметил, что держит томик Пушкина всегда на столе и часто обращается к нему.