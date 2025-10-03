Врач рассказала, как проявляется зависимость человека от алкоголя Врач Кашух: при алкогольной зависимости появляются мешки под глазами и синяки

При алкоголизме из-за задержки жидкости лицо становится одутловатым и отекшим, под глазами появляются мешки и синяки, сообщила LIFE.ru врач Екатерина Кашух. Она добавила, что вместе с этим растет количество выпитого, так как организм становится более толерантным к алкоголю, и прежние дозы больше не приносят расслабления или эйфории.

Алкогольная зависимость развивается постепенно. Первые признаки болезни проявляются как в поведении, так и во внешности. Человек начинает чаще употреблять алкоголь. Например, если раньше он пил только по праздникам или выходным, то теперь поводы появляются и в будни, — сообщила врач.

Ранее сообщалось, что заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов предложил признать алкоголизм общественно опасным заболеванием. По его мнению, необходимо сформировать у людей отношение к спиртному как к ядовитому веществу.