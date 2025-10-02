Клуб «Валдай»
02 октября 2025 в 12:30

Что-то на богатом! Платные парковки во Владивостоке: как сэкономить?

Владивосток — город с непростой парковочной ситуацией, но разобраться в ней вполне возможно. Этот путеводитель поможет вам найти подходящее место для автомобиля, сэкономить время и деньги, а также избежать неприятных сюрпризов. Мы детально разберем все тонкости парковочного пространства города.

Главное отличие платных парковок во Владивостоке от бесплатных — это гарантия места и безопасности. На платных зонах, которые обслуживаются оператором «Цифровое Приморье», установлен четкий тарифный план, действуют льготы и ведется контроль. Бесплатные парковки во Владивостоке часто представляют собой стихийные стоянки у торговых центров или во дворах, где выше риск создать помеху или столкнуться с эвакуацией.

Цены на паркинг и правила поведения

На платных парковках Владивостока действуют простые, но строгие правила. Парковка платная в будние дни с 08:00 до 19:00. В выходные, праздники и в ночное время парковаться можно бесплатно. На большинстве муниципальных парковок предусмотрен бесплатный период — 15 минут. Оплатить место можно через официальное приложение «Цифровое Приморье», его сайт или по СМС.

Если оставить автомобиль на платной парковке во Владивостоке и не оплатить время, велик риск получить штраф. Специальные машины — паркрайты — регулярно объезжают зоны и фиксируют нарушения. Если ваш автомобиль будет замечен дважды с неоплаченной парковкой, материалы передадут в административную комиссию. Штраф для физических лиц составляет от 1500 до 3000 рублей.

Основная сеть платных парковок сосредоточена в центре города и на Первой Речке. Всего в городе 49 таких зон. Тарифы зависят от локации. В самом центре, на улице Светланской, цена может достигать 200–300 рублей в час для легковых авто и 500 рублей — для грузовых. На других улицах, таких как Калинина, тарифы начинаются от 50 рублей в час. Для инвалидов, а также транспортных средств, перевозящих инвалидов, предоставляется право бесплатной парковки. Льготы также действуют для многодетных семей и ветеранов.

Платные и бесплатные парковки во Владивостоке: путеводитель по местам для авто Платные и бесплатные парковки во Владивостоке: путеводитель по местам для авто Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Где можно стоять и не платить?

Бесплатно припарковаться можно в выходные дни, праздники и в будни с 19:00 до 08:00 утра. Также свои бесплатные периоды, обычно 15–20 минут, предлагают парковки у крупных торговых центров.

Гостям города советуем скачать мобильное приложение «Цифровое Приморье» — это главный инструмент для оплаты и проверки статуса парковки. Перед поездкой изучайте карту парковочных пространств на сайте оператора. Для поездок в центр рассмотрите возможность оставить машину на перехватывающих парковках, например, на Корабельной набережной.

Знание правил и тарифов позволит вам комфортно пользоваться как платными, так и бесплатными парковками во Владивостоке. Планируйте свои поездки заранее, и тогда знакомство с городом будет приятным и беззаботным.

Ранее мы рассказывали, как сэкономить на платных парковках в Москве.

