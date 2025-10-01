Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
01 октября 2025 в 07:50

Минтранс РФ запретил плавание гражданских судов в бухте Улисс во Владивостоке

Учебный трехмачтовый фрегат «Паллада» в бухте Улисс Учебный трехмачтовый фрегат «Паллада» в бухте Улисс Фото: Антон Иванов/ТАСС

Минтранс России ввел ограничения на судоходство в бухте Улисс во Владивостоке, установив запретную зону для плавания. Согласно приказу ведомства, акватория бухты в заливе Петра Великого закрыта для всех судов, за исключением кораблей и катеров ВМФ России. Ограничение введено в интересах обороны и безопасности страны.

Установить запретный для плавания район в акватории бухты Улисс залива Петра Великого Японского моря. <…> В указанном <…> районе запрещается плавание всех типов судов за исключением катеров, судов и кораблей Военно-Морского Флота и судов, получивших разрешение капитана морского порта Владивосток, — говорится в тексте приказа.

Ранее Тихоокеанский флот завершил командно-штабные учения с объединенным командованием войск и сил на северо-востоке России. В маневрах участвовали атомные подводные лодки, расчеты береговых ракетных комплексов «Бастион», надводные корабли и морская авиация. Учения продолжались неделю и охватили обширную территорию от островной зоны до континентального побережья.

Россия
Владивосток
бухты
порты
запреты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Столовая ложка сметаны: сколько граммов в зависимости от густоты
Еще один аэропорт России прекратил принимать самолеты
Жителей Берлина возмутили агитплакаты ВСУ с пленными немцами
Артист Козловский стал причиной стихийного бунта в ВСУ
Орбан выступил с неожиданным заявлением о слабости России
В Ростовской области снова заработала поврежденная из-за атаки ВСУ школа
«Глобальный провал Запада»: Захарова высказалась о выборах в Молдавии
Киберзащитник предупредил о подводных камнях уловки мошенников с РКН
В Новосибирске задержали пособника украинских телефонных аферистов
В Москве собираются призвать в армию десятки тысяч человек
Отдых в России в октябре: куда поехать за впечатлениями
В крупном европейском городе прогремели взрывы
Эксперт объяснил, почему ВСУ усилили контратаки у Константиновки
В Омске автобус протащил ребенка по асфальту
Девять человек погибли в Одессе из-за непогоды
Владелец сети бизнес-отелей «Мартон» ответил на обвинения в мошенничестве
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 1 октября
Гастроэнтеролог раскрыла, можно ли запивать творог чаем
Губернатор раскрыл, связан ли пожар на территории НПЗ в Ярославле с ВСУ
В МВД рассказали, как защитить пожилых родственников от мошенников
Дальше
Самое популярное
Вяленые помидоры с чесноком: рецепт пряной заготовки на зиму
Семья и жизнь

Вяленые помидоры с чесноком: рецепт пряной заготовки на зиму

Рецепт шарлотки с яблоками, орехами и изюмом: новый вариант любимого пирога
Семья и жизнь

Рецепт шарлотки с яблоками, орехами и изюмом: новый вариант любимого пирога

Жарим цветную капусту с яйцом на сковороде: простая закуска для иммунитета
Семья и жизнь

Жарим цветную капусту с яйцом на сковороде: простая закуска для иммунитета

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.