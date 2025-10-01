Минтранс РФ запретил плавание гражданских судов в бухте Улисс во Владивостоке

Минтранс России ввел ограничения на судоходство в бухте Улисс во Владивостоке, установив запретную зону для плавания. Согласно приказу ведомства, акватория бухты в заливе Петра Великого закрыта для всех судов, за исключением кораблей и катеров ВМФ России. Ограничение введено в интересах обороны и безопасности страны.

Установить запретный для плавания район в акватории бухты Улисс залива Петра Великого Японского моря. <…> В указанном <…> районе запрещается плавание всех типов судов за исключением катеров, судов и кораблей Военно-Морского Флота и судов, получивших разрешение капитана морского порта Владивосток, — говорится в тексте приказа.

Ранее Тихоокеанский флот завершил командно-штабные учения с объединенным командованием войск и сил на северо-востоке России. В маневрах участвовали атомные подводные лодки, расчеты береговых ракетных комплексов «Бастион», надводные корабли и морская авиация. Учения продолжались неделю и охватили обширную территорию от островной зоны до континентального побережья.