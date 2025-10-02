Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
02 октября 2025 в 14:30

Оплата парковки во Владивостоке: все способы и правила для вашего авто

Оплата парковки во Владивостоке: все способы и правила для вашего авто Оплата парковки во Владивостоке: все способы и правила для вашего авто Фото: Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press

Платные парковки во Владивостоке — это важный элемент городской инфраструктуры, который помогает регулировать транспортные потоки. Система платных парковок в столице Приморья управляется оператором «Цифровое Приморье» и работает в будние дни с 08:00 до 19:00. В ночное время, а также в выходные и праздничные даты парковка бесплатна. Услуги оплачиваются полностью в течение 15 минут после размещения автомобиля.

Как быстро оплатить парковку во Владивостоке?

Основные правила оплаты заключаются в предоплате всего времени стоянки. У водителей есть три основных способа внести платеж. Первый способ — мобильное приложение «Цифровое Приморье». Это самый популярный способ. Необходимо скачать приложение, зарегистрироваться, внести данные автомобиля и привязать банковскую карту. Затем можно выбрать зону и срок пребывания на парковке, а также продлить сессию дистанционно. При досрочном завершении стоянки неиспользованные средства возвращаются.

Второй способ — СМС-сообщение на номер 7522. Формат сообщения: VV (пробел) номер парковочной зоны*госномер ТС с регионом*категория ТС*часы парковки. После отправки придет запрос на подтверждение операции. Важно учитывать, что мобильный оператор может взимать комиссию.

Как оплатить парковку во Владивостоке — инструкция для водителей Как оплатить парковку во Владивостоке — инструкция для водителей Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Третий способ — сайт «Цифровое Приморье». Оплата производится через личный кабинет на портале после регистрации и привязки банковской карты.

Местным жителям оптимально пользоваться мобильным приложением. Оно позволяет удаленно продлевать парковку, а средства за неиспользованное время возвращаются на счет. Гостям города удобно оплачивать стоянку через СМС или сайт. Порядковый номер парковочной территории, который нужно указать при оплате, всегда размещен на информационных табличках в начале зоны.

Как сэкономить на паркинге?

Вопрос «Как оплатить парковку во Владивостоке?» не всегда актуален, так как есть законные возможности сэкономить. Помимо парковки в нерабочие часы, на большинстве муниципальных стоянок действует бесплатный период в 15 минут. Этого времени достаточно для кратковременной остановки. Пытаться схитрить и оставить автомобиль без оплаты не стоит: специальные автомобили-паркрайты фиксируют нарушения, что влечет за собой административный штраф.

Как сэкономить на паркинге? Как сэкономить на паркинге? Фото: Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press

Надеюсь, этот путеводитель поможет вам легко ориентироваться в парковочном пространстве Владивостока и избежать недоразумений.

Ранее мы рассказывали о тонкостях правильной парковки в аэропортах Москвы.

Владивосток
советы
парковки
оплата
деньги
тарифы
Валентина Еремеева
В. Еремеева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Школьница выстрелила в глаз сверстнице
Приговоренный к смерти преступник вышел из тюрьмы
Минпромторг может расширить список автомобилей для такси
Автоугонщик сбежал от медведя прямо к полиции
Полицейский застрелил опасного хищника на территории детского сада
Депутат призвал обязать звезд эстрады посещать психотерапевтов
Стало известно, кого избрали на пост председателя ЛДПР
Каймак — что это такое, с чем его едят? Все секреты балканского деликатеса!
Глава популярной соцсети попытался развенчать миф о прослушке пользователей
СК возбудил уголовное дело после столкновения самолетов в Шереметьево
Стало известно, что могло произойти с предсмертной запиской Наговициной
Стало известно о продвижении ВС России в Харьковской области
Отношения с Пугачевой, слова о родине, цена возвращения: как живет Леонтьев
Россия и Украина провели обмен военнопленными
В МИД отреагировали на критику двугосударственного подхода по Палестине
В Госдуме поставили Гончаренко на место за «дешевые» угрозы в адрес россиян
«Радиостанция Судного дня» вышла в эфир с двумя странными сообщениями
В МИД России раскрыли, что стало плевком в адрес ООН
Землетрясение заставило тысячи жителей Стамбула бежать из зданий
Еврокомиссия узнала о подготовке Россией ответа на изъятие активов
Дальше
Самое популярное
10 рецептов острого перца на зиму: запасаемся жгучими закусками
Семья и жизнь

10 рецептов острого перца на зиму: запасаемся жгучими закусками

Вкуснее мяса! Натерла и обжарила за 5 минут! Чудо-котлеты с картофелем и кабачком
Общество

Вкуснее мяса! Натерла и обжарила за 5 минут! Чудо-котлеты с картофелем и кабачком

Как избавиться от шерсти питомцев на любой поверхности
Семья и жизнь

Как избавиться от шерсти питомцев на любой поверхности

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.