Оплата парковки во Владивостоке: все способы и правила для вашего авто

Оплата парковки во Владивостоке: все способы и правила для вашего авто

Оплата парковки во Владивостоке: все способы и правила для вашего авто

Платные парковки во Владивостоке — это важный элемент городской инфраструктуры, который помогает регулировать транспортные потоки. Система платных парковок в столице Приморья управляется оператором «Цифровое Приморье» и работает в будние дни с 08:00 до 19:00. В ночное время, а также в выходные и праздничные даты парковка бесплатна. Услуги оплачиваются полностью в течение 15 минут после размещения автомобиля.

Как быстро оплатить парковку во Владивостоке?

Основные правила оплаты заключаются в предоплате всего времени стоянки. У водителей есть три основных способа внести платеж. Первый способ — мобильное приложение «Цифровое Приморье». Это самый популярный способ. Необходимо скачать приложение, зарегистрироваться, внести данные автомобиля и привязать банковскую карту. Затем можно выбрать зону и срок пребывания на парковке, а также продлить сессию дистанционно. При досрочном завершении стоянки неиспользованные средства возвращаются.

Второй способ — СМС-сообщение на номер 7522. Формат сообщения: VV (пробел) номер парковочной зоны*госномер ТС с регионом*категория ТС*часы парковки. После отправки придет запрос на подтверждение операции. Важно учитывать, что мобильный оператор может взимать комиссию.

Как оплатить парковку во Владивостоке — инструкция для водителей Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Третий способ — сайт «Цифровое Приморье». Оплата производится через личный кабинет на портале после регистрации и привязки банковской карты.

Местным жителям оптимально пользоваться мобильным приложением. Оно позволяет удаленно продлевать парковку, а средства за неиспользованное время возвращаются на счет. Гостям города удобно оплачивать стоянку через СМС или сайт. Порядковый номер парковочной территории, который нужно указать при оплате, всегда размещен на информационных табличках в начале зоны.

Как сэкономить на паркинге?

Вопрос «Как оплатить парковку во Владивостоке?» не всегда актуален, так как есть законные возможности сэкономить. Помимо парковки в нерабочие часы, на большинстве муниципальных стоянок действует бесплатный период в 15 минут. Этого времени достаточно для кратковременной остановки. Пытаться схитрить и оставить автомобиль без оплаты не стоит: специальные автомобили-паркрайты фиксируют нарушения, что влечет за собой административный штраф.

Как сэкономить на паркинге? Фото: Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press

Надеюсь, этот путеводитель поможет вам легко ориентироваться в парковочном пространстве Владивостока и избежать недоразумений.

Ранее мы рассказывали о тонкостях правильной парковки в аэропортах Москвы.