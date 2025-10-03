Медведчук заявил, что Запад не удержит Украину Зеленского в своей орбите

На сегодняшний день Запад не имеет четкого понимания дальнейшего сценария украинского конфликта, такое мнение в колонке на медиаплатформе «Смотрим» высказал председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук. По его словам, на это в том числе указывают слова президента США Дональда Трампа, что Украина могла бы вернуться к «первоначальному виду» с помощью ЕС.

Подобные заявления говорят о том, что на коллективном Западе вообще нет четкого понимания дальнейшего сценария украинского конфликта, — убежден Медведчук.

Он выразил уверенность, что «необузданные европейские амбиции» в отношении Киева исчезнут вслед за экономическим потенциалом Евросоюза и Британии. При этом завершить конфликт позволит именно «откат» Запада с Украины.

Этот процесс идет активно, и альтернативы ему нет, — заключил Медведчук.

Ранее Медведчук выразил мнение, что конфликт на Украине не прекратится, пока Западом управляют «моральные уроды». По его словам, антироссийские настроения, которые активно формируются в сознании украинского населения, только продлевают противостояние.