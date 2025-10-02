Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
02 октября 2025 в 13:59

Стало известно, кому в 2026 году выделят новую семейную льготу

Депутат Чаплин: родители двух и более детей получат новую льготу в 2026 году

Фото: Shutterstock/FOTODOM

С 2026 года родители двух и более детей смогут отправить заявление на получение вычета по земельному налогу и налогу на имущество физлиц, заявил «Парламентской газете» депутат Госдумы Никита Чаплин. Он отметил, что это не разовая акция, а продуманный механизм для поддержки семей.

Это не абстрактная скидка, а прямые деньги на ваш счет. Это механизм, который позволит семьям с детьми вернуть часть уплаченных налогов. Мы долго работали над этим законом, чтобы поддержать именно тех, кто трудится и воспитывает будущее нашей страны, — подчеркнул Чаплин.

По новым нормативам, семьи с двумя и более детьми, смогут вернуть разницу между уплаченным НДФЛ по ставке 13% и льготной ставкой в 6%. По словам парламентария, это станет серьезной прибавкой к бюджету, которую можно будет потратить на отдых или образование несовершеннолетних.

Ранее риелтор Константин Апрелев предложил ввести в России субсидии на аренду жилья для семей с детьми. По его словам, эта мера может положительно повлиять на рождаемость.

