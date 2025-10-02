В РПЦ объяснили, почему не существует детских фильмов

Детских фильмов как таковых не бывает, потому что ни каждый ребенок от шести до восьми лет будет эти смыслы считывать осознанно, заявил председатель Синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда. Выступая в ходе пресс-конференции, посвященной выходу в прокат мультфильма «Серафима» о православном святом Серафиме Саровском, он пояснил, что такие фильмы создаются для всех возрастов, передает корреспондент NEWS.ru.
Именно в смысловом плане фильм может быть детским и сделан, как детский, но сделан для всех. Если это хороший фильм, если это хорошее, понятное и убедительное искусство, оно, конечно, для всех, — считает Легойда.
В ходе пресс-конференции режиссер мультфильма «Серафима» Вадим Свешников рассказал, что «попкорновое» кино всегда найдет своего зрителя. Он указал на тот факт, что создатели могут лишь направить и подтолкнуть к духовной составляющей, но не учить нравам.
Свешников также рассказал, что наряду с актерами принял участие в анимировании некоторых персонажей. Он брал на себя ответственную роль, когда остальные участники съемок были задействованы на других проектах.