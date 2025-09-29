Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
29 сентября 2025 в 16:43

В России придумали, как дополнительно поддержать семьи с детьми

Риелтор Апрелев призвал ввести субсидии на аренду жилья для семей с детьми

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В России необходимо ввести субсидии на аренду жилья для семей с детьми, заявил Общественной Службе Новостей риелтор Константин Апрелев. По его словам, эта мера может положительно повлиять на рождаемость.

Надо субсидировать ставку найма, чтобы граждане могли решать жилищный вопрос сегодня, а не ждать годами новостройку, платить проценты по ипотечному кредиту и при этом еще и снимать жилье, потому что надо где-то жить, — высказался Апрелев.

По его мнению, действующий формат льготной семейной ипотеки не помогает многим россиянам с детьми решить жилищный вопрос. Приобретая жилье на первичном рынке недвижимости, людям приходится несколько лет ждать завершения строительства и введения объекта в эксплуатацию, уточнил эксперт.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что программа семейной льготной ипотеки продолжит действовать. Он подчеркнул необходимость сохранения льготной ставки по ипотеке для отдельных категорий граждан.

риелторы
семьи
дети
субсидии
