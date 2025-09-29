В России придумали, как дополнительно поддержать семьи с детьми

В России придумали, как дополнительно поддержать семьи с детьми Риелтор Апрелев призвал ввести субсидии на аренду жилья для семей с детьми

В России необходимо ввести субсидии на аренду жилья для семей с детьми, заявил Общественной Службе Новостей риелтор Константин Апрелев. По его словам, эта мера может положительно повлиять на рождаемость.

Надо субсидировать ставку найма, чтобы граждане могли решать жилищный вопрос сегодня, а не ждать годами новостройку, платить проценты по ипотечному кредиту и при этом еще и снимать жилье, потому что надо где-то жить, — высказался Апрелев.

По его мнению, действующий формат льготной семейной ипотеки не помогает многим россиянам с детьми решить жилищный вопрос. Приобретая жилье на первичном рынке недвижимости, людям приходится несколько лет ждать завершения строительства и введения объекта в эксплуатацию, уточнил эксперт.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что программа семейной льготной ипотеки продолжит действовать. Он подчеркнул необходимость сохранения льготной ставки по ипотеке для отдельных категорий граждан.