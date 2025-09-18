Путин заявил, что семейная ипотека в России будет сохранена

Программа семейной льготной ипотеки останется в силе, заявил президент России Владимир Путин в рамках встречи с лидерами фракций политических партий в Государственной думе. Он подчеркнул необходимость сохранения льготной ставки по ипотеке для отдельных категорий граждан, передает пресс-служба Кремля.

Определенным категориям граждан, определенным территориям эта льготная ставка ипотеки должна сохраняться. Это точно совершенно, — прокомментировал Путин.

Ранее Путин заявил, что в условиях высокой инфляции более эффективным решением будет борьба с ростом цен, а не ежеквартальная индексация пенсионных выплат и социальных пособий. Этот вопрос поднял председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.

До этого глава государства заявил, что уровень безработицы в стране достиг 2%, что является историческим минимумом. Он подчеркнул, что этот показатель является ключевым индикатором состояния экономики. По словам Путина, низкий уровень безработицы свидетельствует об отсутствии рецессии.