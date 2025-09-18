Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
18 сентября 2025 в 17:12

Путин предложил альтернативу частым индексациям пенсий

Путин: индексация пенсий и пособий возможна, но лучше бороться с ростом цен

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В условиях высокой инфляции можно рассмотреть возможность ежеквартальной индексации пенсионных выплат и социальных пособий, однако более эффективным подходом будет борьба с ростом цен, заявил президент России Владимир Путин на встрече с лидерами парламентских фракций. Вопрос поступил от председателя партии «Справедливая Россия — За правду» Сергея Миронова, передает пресс-служба Кремля.

Ежеквартальная индексация различных социальных пособий. В целом, конечно, хотелось бы это сделать. Надо подумать. Вы сказали это в связи с тем, что инфляция у нас достаточно высокая. Но есть другой способ — подавление инфляции. Чтобы такой проблемы не было, — прокомментировал глава государства.

Ранее Путин согласился с предложением вернуть Волгограду историческое название Сталинград. По его словам, этот вопрос должен быть решен на региональном уровне. Предложение вернуть Волгограду название Сталинград выдвинул лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Он также предложил установить памятник Дзержинскому.

До этого Путин заявил, что при охлаждении экономики нельзя допускать ее полной остановки. Он поддержал мнение главы КПРФ Геннадия Зюганова, который на встрече с лидерами парламентских фракций подчеркнул необходимость своевременно выявлять момент переохлаждения экономики.

Владимир Путин
пенсии
индексации
выплаты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Китае узнали, какой жесткий ответ Россия дала на провокации Британии
Хуситы ударили по отелю на курорте в Израиле
Трамп объяснил, почему не просит Путина о прекращении огня на Украине
Зеленский угрожает «погрузить Россию во тьму»: у Москвы готов жесткий ответ
Угрозу цунами объявили на Камчатке после землетрясения
Появились кадры землетрясения
Раскрыта зарплата украинских «людоловов»
В Госдуме предложили перечислять процент с чеков за общепит семьям военных
Трамп рассказал, как относится к украинскому конфликту
Мощное землетрясение зафиксировали в 125 км от Петропавловска-Камчатского
Когда пора менять окна: 7 признаков, что старые окна вам больше не служат
«Нелегалов не останется»: защитник мигрантов о решении проблем с диаспорами
Стала известна неожиданная польза поцелуев для здоровья
У семьи главы СНБО Украины нашли квартиры и виллы в США
В России выступили за упразднение языкового экзамена для мигрантов
В Польше начались массовые проверки бомбоубежищ
Зеленский ограничил доступ к реестрам недвижимости чиновников
В Монголии нашли останки «самого загадочного» динозавра
Озвучена дата проведения заседаний СБ ООН по ситуации в Газе и на Украине
Трамп заявил о праве США единолично вводить пошлины
Дальше
Самое популярное
Откровения наемников и обвал фронта ВСУ: новости СВО к утру 17 сентября
Регионы

Откровения наемников и обвал фронта ВСУ: новости СВО к утру 17 сентября

«Стоны и жалобы»: Иванов раскрыл, чего стоил Финляндии разрыв связей с РФ
Европа

«Стоны и жалобы»: Иванов раскрыл, чего стоил Финляндии разрыв связей с РФ

В МОК объяснили, почему Израиль не отстранят по примеру России
Спорт

В МОК объяснили, почему Израиль не отстранят по примеру России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.