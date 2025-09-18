Путин предложил альтернативу частым индексациям пенсий Путин: индексация пенсий и пособий возможна, но лучше бороться с ростом цен

В условиях высокой инфляции можно рассмотреть возможность ежеквартальной индексации пенсионных выплат и социальных пособий, однако более эффективным подходом будет борьба с ростом цен, заявил президент России Владимир Путин на встрече с лидерами парламентских фракций. Вопрос поступил от председателя партии «Справедливая Россия — За правду» Сергея Миронова, передает пресс-служба Кремля.

Ежеквартальная индексация различных социальных пособий. В целом, конечно, хотелось бы это сделать. Надо подумать. Вы сказали это в связи с тем, что инфляция у нас достаточно высокая. Но есть другой способ — подавление инфляции. Чтобы такой проблемы не было, — прокомментировал глава государства.

Ранее Путин согласился с предложением вернуть Волгограду историческое название Сталинград. По его словам, этот вопрос должен быть решен на региональном уровне. Предложение вернуть Волгограду название Сталинград выдвинул лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Он также предложил установить памятник Дзержинскому.

До этого Путин заявил, что при охлаждении экономики нельзя допускать ее полной остановки. Он поддержал мнение главы КПРФ Геннадия Зюганова, который на встрече с лидерами парламентских фракций подчеркнул необходимость своевременно выявлять момент переохлаждения экономики.