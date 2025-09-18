Путин озвучил, чего нельзя допускать при охлаждении экономики

При охлаждении экономики нельзя допускать ее полной заморозки, заявил российский президент Владимир Путин. Он согласился с мнением главы КПРФ Геннадия Зюганова, который во время встречи с лидерами парламентских фракций заявил, что нужно понимать, когда наступает переохлаждение, передает пресс-служба Кремля.

Да, да, да, вы правы, — поддержал Путин.

Ранее президент заявил, что одним из вариантов решения кадрового дефицита в здравоохранении может стать обязательное распределение выпускников медицинских вузов после окончания учебы. Путин отметил, что этот вариант решения проблемы вызывает массу споров, но он действительно может оказаться эффективным.

До этого президент сообщил, что в России фиксируется исторически низкий уровень безработицы, достигающий 2%. По его словам, это один из главных индикаторов состояния экономики и отсутствия рецессии. Президент подчеркнул, что динамика рынка труда свидетельствует о стабильности ситуации.