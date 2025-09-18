Путин предложил вариант решения кадровой проблемы

Одним из решений проблемы нехватки кадров в медицине может стать распределение выпускников медицинских вузов после окончания обучения, заявил президент России Владимир Путин на встрече с представителями парламентских фракций. Вопрос кадровой проблемы в сфере здравоохранения поднял глава ЛДПР Леонид Слуцкий, передает пресс-служба Кремля.

Как решать эту проблему, после окончания вуза давать срок какой-то обязательный работать по распределению или нет и вообще как относиться к распределению? Здесь споров много, но в целом это один из возможных вариантов решения проблемы, это правда, — прокомментировал Путин.

Ранее Путин согласился с предложением вернуть Волгограду его историческое название — Сталинград. По словам главы государства, этот вопрос должен решаться на региональном уровне. С инициативой вернуть Волгограду название Сталинград выступил лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Кроме того, он предложил установить памятник Дзержинскому.

До этого Путин призвал не игнорировать вклад Иосифа Сталина в победу в Великой Отечественной войне, подчеркнув необходимость деполитизации этой темы. Он отметил, что, несмотря на репрессии, роль Сталина в достижении победы советского народа нельзя умалять.