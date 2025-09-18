Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
18 сентября 2025 в 16:59

Путин предложил вариант решения кадровой проблемы

Путин: распределение врачей после вузов может решить кадровую проблему медицины

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Одним из решений проблемы нехватки кадров в медицине может стать распределение выпускников медицинских вузов после окончания обучения, заявил президент России Владимир Путин на встрече с представителями парламентских фракций. Вопрос кадровой проблемы в сфере здравоохранения поднял глава ЛДПР Леонид Слуцкий, передает пресс-служба Кремля.

Как решать эту проблему, после окончания вуза давать срок какой-то обязательный работать по распределению или нет и вообще как относиться к распределению? Здесь споров много, но в целом это один из возможных вариантов решения проблемы, это правда, — прокомментировал Путин.

Ранее Путин согласился с предложением вернуть Волгограду его историческое название — Сталинград. По словам главы государства, этот вопрос должен решаться на региональном уровне. С инициативой вернуть Волгограду название Сталинград выступил лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Кроме того, он предложил установить памятник Дзержинскому.

До этого Путин призвал не игнорировать вклад Иосифа Сталина в победу в Великой Отечественной войне, подчеркнув необходимость деполитизации этой темы. Он отметил, что, несмотря на репрессии, роль Сталина в достижении победы советского народа нельзя умалять.

Владимир Путин
фракции
медицина
кадры
выпускники
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Китае узнали, какой жесткий ответ Россия дала на провокации Британии
Хуситы ударили по отелю на курорте в Израиле
Трамп объяснил, почему не просит Путина о прекращении огня на Украине
Зеленский угрожает «погрузить Россию во тьму»: у Москвы готов жесткий ответ
Угрозу цунами объявили на Камчатке после землетрясения
Появились кадры землетрясения
Раскрыта зарплата украинских «людоловов»
В Госдуме предложили перечислять процент с чеков за общепит семьям военных
Трамп рассказал, как относится к украинскому конфликту
Мощное землетрясение зафиксировали в 125 км от Петропавловска-Камчатского
Когда пора менять окна: 7 признаков, что старые окна вам больше не служат
«Нелегалов не останется»: защитник мигрантов о решении проблем с диаспорами
Стала известна неожиданная польза поцелуев для здоровья
У семьи главы СНБО Украины нашли квартиры и виллы в США
В России выступили за упразднение языкового экзамена для мигрантов
В Польше начались массовые проверки бомбоубежищ
Зеленский ограничил доступ к реестрам недвижимости чиновников
В Монголии нашли останки «самого загадочного» динозавра
Озвучена дата проведения заседаний СБ ООН по ситуации в Газе и на Украине
Трамп заявил о праве США единолично вводить пошлины
Дальше
Самое популярное
Откровения наемников и обвал фронта ВСУ: новости СВО к утру 17 сентября
Регионы

Откровения наемников и обвал фронта ВСУ: новости СВО к утру 17 сентября

«Стоны и жалобы»: Иванов раскрыл, чего стоил Финляндии разрыв связей с РФ
Европа

«Стоны и жалобы»: Иванов раскрыл, чего стоил Финляндии разрыв связей с РФ

В МОК объяснили, почему Израиль не отстранят по примеру России
Спорт

В МОК объяснили, почему Израиль не отстранят по примеру России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.