Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
18 сентября 2025 в 16:29

Путин призвал объективно оценить роль Сталина в Великой Победе

Путин: вклад Сталина в победу над нацистской Германией нужно деполитизировать

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Необходимо помнить о вкладе Иосифа Сталина в победу над нацистской Германией в Великой Отечественной войне и стремиться рассматривать его в отрыве от политических оценок, заявил президент России Владимир Путин на встрече с лидерами парламентских фракций. Он подчеркнул, что было бы несправедливо игнорировать значимость вклада этого лидера в триумф советского народа.

Все, что связано с Великой Отечественной войной и с тем, какую роль сыграл Сталин в победе, нужно иметь в виду и постараться это деполитизировать. Много было проблем, связанных с репрессиями. Это понятно. Это нельзя выхолащивать. Страна не должна это забывать. Но несправедливо забывать роль, которую сыграл этот конкретный человек в победе советского народа, — сказал Путин.

Ранее президент сообщил, что уровень безработицы в РФ достиг рекордно низкого показателя в 2,2% в июне 2025 года. Среди стран G20 аналогичные минимумы показали Южная Корея (2,6%) и Япония (2,5%).

До этого Путин отметил важность макроэкономической стабильности как ключевого приоритета. На встрече с лидерами фракций Госдумы глава государства заявил, что это влияет на выполнение социальных обязательств, укрепление обороноспособности и поддержку военнослужащих и их семей.

Владимир Путин
Иосиф Сталин
ВОВ
мнения
СССР
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Китае узнали, какой жесткий ответ Россия дала на провокации Британии
Хуситы ударили по отелю на курорте в Израиле
Трамп объяснил, почему не просит Путина о прекращении огня на Украине
Зеленский угрожает «погрузить Россию во тьму»: у Москвы готов жесткий ответ
Угрозу цунами объявили на Камчатке после землетрясения
Появились кадры землетрясения
Раскрыта зарплата украинских «людоловов»
В Госдуме предложили перечислять процент с чеков за общепит семьям военных
Трамп рассказал, как относится к украинскому конфликту
Мощное землетрясение зафиксировали в 125 км от Петропавловска-Камчатского
Когда пора менять окна: 7 признаков, что старые окна вам больше не служат
«Нелегалов не останется»: защитник мигрантов о решении проблем с диаспорами
Стала известна неожиданная польза поцелуев для здоровья
У семьи главы СНБО Украины нашли квартиры и виллы в США
В России выступили за упразднение языкового экзамена для мигрантов
В Польше начались массовые проверки бомбоубежищ
Зеленский ограничил доступ к реестрам недвижимости чиновников
В Монголии нашли останки «самого загадочного» динозавра
Озвучена дата проведения заседаний СБ ООН по ситуации в Газе и на Украине
Трамп заявил о праве США единолично вводить пошлины
Дальше
Самое популярное
Откровения наемников и обвал фронта ВСУ: новости СВО к утру 17 сентября
Регионы

Откровения наемников и обвал фронта ВСУ: новости СВО к утру 17 сентября

«Стоны и жалобы»: Иванов раскрыл, чего стоил Финляндии разрыв связей с РФ
Европа

«Стоны и жалобы»: Иванов раскрыл, чего стоил Финляндии разрыв связей с РФ

В МОК объяснили, почему Израиль не отстранят по примеру России
Спорт

В МОК объяснили, почему Израиль не отстранят по примеру России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.