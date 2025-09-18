Путин призвал объективно оценить роль Сталина в Великой Победе

Необходимо помнить о вкладе Иосифа Сталина в победу над нацистской Германией в Великой Отечественной войне и стремиться рассматривать его в отрыве от политических оценок, заявил президент России Владимир Путин на встрече с лидерами парламентских фракций. Он подчеркнул, что было бы несправедливо игнорировать значимость вклада этого лидера в триумф советского народа.

Все, что связано с Великой Отечественной войной и с тем, какую роль сыграл Сталин в победе, нужно иметь в виду и постараться это деполитизировать. Много было проблем, связанных с репрессиями. Это понятно. Это нельзя выхолащивать. Страна не должна это забывать. Но несправедливо забывать роль, которую сыграл этот конкретный человек в победе советского народа, — сказал Путин.

Ранее президент сообщил, что уровень безработицы в РФ достиг рекордно низкого показателя в 2,2% в июне 2025 года. Среди стран G20 аналогичные минимумы показали Южная Корея (2,6%) и Япония (2,5%).

До этого Путин отметил важность макроэкономической стабильности как ключевого приоритета. На встрече с лидерами фракций Госдумы глава государства заявил, что это влияет на выполнение социальных обязательств, укрепление обороноспособности и поддержку военнослужащих и их семей.