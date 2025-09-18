Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
18 сентября 2025 в 16:06

Путин назвал ключевой приоритет для экономики России

Путин: сохранение макроэкономической стабильности является приоритетом властей

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Сохранение макроэкономической стабильности является одним из безусловных приоритетов государства, сообщил президент России Владимир Путин. Такое заявление он сделал во время встречи с лидерами фракций Госдумы, передает пресс-служба Кремля.

Один из приоритетов — сохранение макроэкономической стабильности в экономике. От этого будут зависеть и вопросы, которым вы уделяете всегда первостепенное значение, — подчеркнул президент.

Глава государства уточнил, что от устойчивости финансовой системы напрямую зависят исполнение социальных обязательств перед гражданами, укрепление обороноспособности страны, а также поддержка военнослужащих и их семей.

Ранее Путин на совещании по экономическим вопросам призвал усилить борьбу с теневым сектором и уклонением от уплаты налогов. Он подчеркнул, что это создаст справедливые и прозрачные условия для развития бизнеса. Кроме того, данные меры позволят получить дополнительные доходы для федерального бюджета.

Вместе с тем Путин заявил о необходимости баланса между макроэкономической стабильностью и поддержкой экономики. Он отметил, что власти совместно с бизнес-сообществом обсуждали меры по борьбе с инфляцией, стремясь избежать ее переохлаждения.

Владимир Путин
макроэкономика
приоритеты
Госдума
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Раскрыта зарплата украинских «людоловов»
В Госдуме предложили перечислять процент с чеков за общепит семьям военных
Трамп рассказал, как относится к украинскому конфликту
Мощное землетрясение зафиксировали в 125 км от Петропавловска-Камчатского
Когда пора менять окна: 7 признаков, что старые окна вам больше не служат
«Нелегалов не останется»: защитник мигрантов о решении проблем с диаспорами
Стала известна неожиданная польза поцелуев для здоровья
У семьи главы СНБО Украины нашли квартиры и виллы в США
В России выступили за упразднение языкового экзамена для мигрантов
В Польше начались массовые проверки бомбоубежищ
Зеленский ограничил доступ к реестрам недвижимости чиновников
В Монголии нашли останки «самого загадочного» динозавра
Озвучена дата проведения заседаний СБ ООН по ситуации в Газе и на Украине
Трамп заявил о праве США единолично вводить пошлины
На Украине раскрыли происхождение прозвища Зеленского
ВСУ сдают Красноармейск и Купянск? Ситуация на фронтах СВО 18 сентября
МИД России сделал важное заявление по делу о крушении малайзийского Boeing
В США молодой мужчина умер после посещения аттракциона
Море в сентябре: куда поехать, чтобы купаться и загорать
В Госдуме объяснили, зачем Зеленский приехал в Донбасс
Дальше
Самое популярное
Откровения наемников и обвал фронта ВСУ: новости СВО к утру 17 сентября
Регионы

Откровения наемников и обвал фронта ВСУ: новости СВО к утру 17 сентября

«Стоны и жалобы»: Иванов раскрыл, чего стоил Финляндии разрыв связей с РФ
Европа

«Стоны и жалобы»: Иванов раскрыл, чего стоил Финляндии разрыв связей с РФ

В МОК объяснили, почему Израиль не отстранят по примеру России
Спорт

В МОК объяснили, почему Израиль не отстранят по примеру России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.