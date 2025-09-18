Путин назвал ключевой приоритет для экономики России

Сохранение макроэкономической стабильности является одним из безусловных приоритетов государства, сообщил президент России Владимир Путин. Такое заявление он сделал во время встречи с лидерами фракций Госдумы, передает пресс-служба Кремля.

Один из приоритетов — сохранение макроэкономической стабильности в экономике. От этого будут зависеть и вопросы, которым вы уделяете всегда первостепенное значение, — подчеркнул президент.

Глава государства уточнил, что от устойчивости финансовой системы напрямую зависят исполнение социальных обязательств перед гражданами, укрепление обороноспособности страны, а также поддержка военнослужащих и их семей.

Ранее Путин на совещании по экономическим вопросам призвал усилить борьбу с теневым сектором и уклонением от уплаты налогов. Он подчеркнул, что это создаст справедливые и прозрачные условия для развития бизнеса. Кроме того, данные меры позволят получить дополнительные доходы для федерального бюджета.

Вместе с тем Путин заявил о необходимости баланса между макроэкономической стабильностью и поддержкой экономики. Он отметил, что власти совместно с бизнес-сообществом обсуждали меры по борьбе с инфляцией, стремясь избежать ее переохлаждения.