Путин поддержал идею «стереть» с российской карты название Волгограда

Президент РФ Владимир Путин согласился с идеей вернуть Волгограду название Сталинград. Этот вопрос должен решаться на региональном уровне, подчеркнул он на встрече с лидерами парламентских фракций, которую транслирует пресс-служба Кремля.

Надо подумать. Местные жители решают, — отметил глава государства.

Идею вернуть Волгограду историческое название Сталинград предложил лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Он также высказался за установку памятника Дзержинскому.

Ранее комитет Госдумы по региональной политике рекомендовал принять в первом чтении законопроекты о переименовании трех городов в Чечне. Согласно проектам, Наурская Наурского района получит название Невре, Шелковская Шелковского района станет Тереком, а Серноводское Серноводского района — Серноводском. В пояснительных материалах указывается, что перед внесением инициативы был проведен опрос среди населения.

До этого стало известно, что не менее 67 российских городов из 1250 имеют одинаковые названия. Наиболее часто встречаются названия Александровск, Кировск, Красноармейск, Приморск и Советск. Названия ряда российских городов повторяются по два раза. В их числе — Артемовск, Белогорск, Березовский, Благовещенск, Горняк, Гурьевск, Дзержинск, Донецк и Железногорск.