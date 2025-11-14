Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
14 ноября 2025 в 16:16

«Домашняя фея»: священник высказался о месте женщины в семье

Протоиерей Попиченко назвал женщину домашней феей

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Женщина является домашней феей, а мужчина — хозяином, заявил в эфире телеканала «Союз» протоиерей Евгений Попиченко. Священник поделился видением разделения семейных ролей, отметив, что представительницы прекрасного пола не должны ломать мужскую природу. По словам протоиерея, женщина также выполняет роль жены и матери.

Мужчина, он хозяин, добытчик, лидер, глава, так скажем, да, женщина, она жена, мать, домашняя фея, — подчеркнул священник.

Попиченко отметил, что Бог вложил соответствующие роли в человеческую природу. Священник убежден, что под влиянием пропаганды установленные роли в семье нарушаются. В таком случае, добавил он, человек будет мучиться и страдать, поскольку природа не реализуется. Можно закидать себя суррогатами, подчеркнул Попиченко, убедить себя, а пропаганда выполнит свою роль. Однако в таком случае будет внутренний диссонанс, заключил священнослужитель.

Ранее священник Вадим Куров заявил, что Бог закаляет людей с помощью трудностей, которые послал им. По его словам, цель Всевышнего заключается в направлении человека к вечному спасению.

