«Домашняя фея»: священник высказался о месте женщины в семье

Женщина является домашней феей, а мужчина — хозяином, заявил в эфире телеканала «Союз» протоиерей Евгений Попиченко. Священник поделился видением разделения семейных ролей, отметив, что представительницы прекрасного пола не должны ломать мужскую природу. По словам протоиерея, женщина также выполняет роль жены и матери.

Мужчина, он хозяин, добытчик, лидер, глава, так скажем, да, женщина, она жена, мать, домашняя фея, — подчеркнул священник.

Попиченко отметил, что Бог вложил соответствующие роли в человеческую природу. Священник убежден, что под влиянием пропаганды установленные роли в семье нарушаются. В таком случае, добавил он, человек будет мучиться и страдать, поскольку природа не реализуется. Можно закидать себя суррогатами, подчеркнул Попиченко, убедить себя, а пропаганда выполнит свою роль. Однако в таком случае будет внутренний диссонанс, заключил священнослужитель.

