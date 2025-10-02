Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
02 октября 2025 в 03:20

Предприятиям назвали способ дешевле закупать российское оборудование

Рабочие в одном из цехов на производстве компании Eltex в Новосибирске Рабочие в одном из цехов на производстве компании Eltex в Новосибирске Фото: Виталий Невар /РИА Новости

Компании могут воспользоваться программой льготного лизинга для приобретения российского оборудования по ставке 6%, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Алексей Говырин. По его словам, промышленным предприятиям доступны более выгодные условия благодаря Фонду развития промышленности.

Кроме кредитов, существует возможность приобрести оборудование через льготный лизинг. Государственная компания «МСП-Лизинг» предлагает фиксированные ставки 6% на российскую технику и 8% на импортную, что делает обновление производственных мощностей доступнее. Для промышленных предприятий работает Фонд развития промышленности: его займы под 1–5% годовых позволяют модернизировать производство, запускать новые линии и осваивать импортозамещающие проекты, — подчеркнул Говырин.

Он отметил, что существует еще одна мера поддержки — промышленная ипотека. По словам депутата, она дает компаниям возможность покупать или строить производственные помещения на выгодных условиях с помощью Минпромторга.

Ранее глава комитета Госдумы по малому и среднему бизнесу Александр Демин заявил, что с октября малые и средние предприятия, а также самозанятые смогут брать кредитные каникулы. По его словам, это нововведение позволит предпринимателям приостанавливать выплаты по кредитам на срок до полугода.

кредиты
льготы
предприятия
Россия
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
