Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
02 октября 2025 в 15:33

Депутат призвал обязать звезд эстрады посещать психотерапевтов

Депутат Малинкович призвал отправлять непатриотичных звезд к психотерапевтам

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Непатриотично настроенных знаменитостей следует направлять к психотерапевтам, заявил NEWS.ru депутат Алтайского краевого заксобрания и руководитель партии «Коммунисты России» Сергей Малинкович. По его словам, подобные артисты могут представлять опасность для социума.

Помимо того, чтобы включить посещение психотерапевта в диспансеризацию по ОМС, я считаю, что некоторые категории граждан необходимо обязать посещать врача. Во-первых, звезды с неоднозначным репертуаром должны посещать психотерапевтов, даже если они того не хотят. Вот эти артисты, которые выходят чуть ли не голые на сцену в развратными танцами, а на них смотрят дети. Я бы также отправлял к врачу людей, которые являются противниками наших народно-патриотических ценностей, говорят, что они на стороне Запада, — подчеркнул Малинкович.

По мнению депутата, помощь специалиста необходима людям, которые регулярно выражают публичное несогласие с внешнеполитическим курсом страны и защищают права меньшинств. Он отметил, что такие граждане могут начать с публикаций в социальных сетях, а затем перейти к действиям, угрожающим безопасности общества.

Я также считаю, что люди, имеющие оружие, включая пневматическое, должны посещать психотерапевта каждые три месяца. Потому что у человека может очень быстро поменяться его психологическое состояние, — добавил Малинкович.

Ранее глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов заявил, что осведомленность о методах контрацепции не сильно влияет на демографическую ситуацию в стране. Он подчеркнул важность информирования женщин о всех доступных способах предохранения, утверждая, что это должны делать врачи.

