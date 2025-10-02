В Госдуме призвали врачей рассказывать женщинам о контрацепции Леонов: знания о контрацепции не влияют на снижение рождаемости в России

Информированность о противозачаточных средствах не оказывает существенного влияния на демографическую ситуацию в стране, считает глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов. В беседе с «Газетой.Ru» он пояснил, что женщины должны знать обо всех существующих методах контрацепции, и рассказывать об этом должны врачи.

Задача врача — это, если женщина хочет завести ребенка, помочь ей завести ребенка, если она хочет использовать те или иные методы контрацепции, рассказать о них — о преимуществах, недостатках и последствиях этих методов, и, соответственно, порекомендовать, возможно, лучший способ именно для конкретной ситуации, — считает депутат.

До этого в Екатеринбурге руководитель службы перинатальных психологов Минздрава Свердловской области Марк Ицкович сорвал и растоптал плакат с перечислением методов контрацепции в женской консультации. Инцидент произошел во время проверки городских женских консультаций.

Ранее правозащитный центр «Сорок сороков» направил в Госдуму обращение с призывом запретить продажу контрацепции для людей, состоящих в браке. В общественном движении уверены, что искусственный контроль рождаемости противоречит божественному замыслу.