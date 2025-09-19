Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
19 сентября 2025 в 10:37

«Плодитесь и размножайтесь»: в России предложили запретить контрацептивы

Центр «Сорок сороков» предложил запретить контрацептивы для состоящих в браке

Фото: Ann-Marie Utz/dpa/Global Look Press

В России следует запретить продажу контрацептивов тем парам, которые состоят в браке, говорится в обращении правозащитного центра «Сорок сороков», которое было направлено в Госдуму. По мнению общественников, после введения такого ограничения среднее количество детей на одну семью вырастет с нынешних 1,5 до 2,5–3, передает LIFE.ru.

Это не просто предложение, а шаг к возрождению семьи как основы общества, укреплению национальных ценностей и обеспечению устойчивого будущего нашего народа. <…> Как учит Священное Писание: плодитесь и размножайтесь. Контрацептивы же способствуют в первую очередь эгоистичному потребительскому отношению к семье, — сказано в тексте обращения.

Общественники полагают, что такая мера приведет к росту численности населения, созданию молодой рабочей силы и снижению нагрузки на пенсионную систему. Они подчеркнули, что искусственный контроль рождаемости противоречит божественному замыслу. В обращении также отмечается, что запрет на продажу контрацептивов снизит нагрузку на экономику, которая ежегодно субсидирует их импорт на 50 млрд рублей.

Ранее гнев у общественного движения «Сорок сороков» вызвали кружки с надписью «БДСМ — Боже, дай сил мне». Активисты потребовали убрать их из продажи. По словам общественников, такое продвижение товара является «кощунством в отношении имени Божьего».

Россия
общественники
запреты
рождаемость
демография
Сорок Сороков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Ресторан в центре Москвы оказался во власти дебошира
МИД России разочарован решением ООН по Газе
Глушко рассказал о главной ошибке сына, женившегося на экс-танцовщице
Россия выступила за снятие санкций СБ ООН с одной страны
«Надо развеивать заблуждения»: губернатор Филимонов высказался о мигрантах
Путин рассказал о росте производства российского вооружения в десятки раз
Пугачева, Чубайс, Макаревич: кто из врагов СВО продолжает зарабатывать в РФ
Путин высказался об окончании СВО
Путин объяснил, понадобится ли России современное вооружение после СВО
Украина показала 12-метровый подводный дрон-камикадзе «Толока»
Назван новый владелец Telegram-канала Baza
Ликвидация одной российской «Герани» обошлась ВСУ в 100 тыс. долларов
Экс-депутат назвал главную опасность для Зеленского на Украине
«До последней капли крови»: в ГД предложили Алехину способ искупить вину
«Отвлекающий маневр»: экономист объяснил слухи о повышении НДС
Губернатор Филимонов объяснил отмену запрета мигрантам работать на стройках
Найдены древнейшие «копченые» мумии
Раскрыта правда об избиениях людей на «рабовладельческой ферме»
В Польше раскрыли, какую операцию планируют румынские военные
Полиция провела обыски у крупнейшего производителя алкоголя
Дальше
Самое популярное
В МОК объяснили, почему Израиль не отстранят по примеру России
Спорт

В МОК объяснили, почему Израиль не отстранят по примеру России

«Стоны и жалобы»: Иванов раскрыл, чего стоил Финляндии разрыв связей с РФ
Европа

«Стоны и жалобы»: Иванов раскрыл, чего стоил Финляндии разрыв связей с РФ

Праведные Богоотцы Иоаким и Анна: день памяти, что известно о святых
Семья и жизнь

Праведные Богоотцы Иоаким и Анна: день памяти, что известно о святых

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.