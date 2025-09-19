«Плодитесь и размножайтесь»: в России предложили запретить контрацептивы Центр «Сорок сороков» предложил запретить контрацептивы для состоящих в браке

В России следует запретить продажу контрацептивов тем парам, которые состоят в браке, говорится в обращении правозащитного центра «Сорок сороков», которое было направлено в Госдуму. По мнению общественников, после введения такого ограничения среднее количество детей на одну семью вырастет с нынешних 1,5 до 2,5–3, передает LIFE.ru.

Это не просто предложение, а шаг к возрождению семьи как основы общества, укреплению национальных ценностей и обеспечению устойчивого будущего нашего народа. <…> Как учит Священное Писание: плодитесь и размножайтесь. Контрацептивы же способствуют в первую очередь эгоистичному потребительскому отношению к семье, — сказано в тексте обращения.

Общественники полагают, что такая мера приведет к росту численности населения, созданию молодой рабочей силы и снижению нагрузки на пенсионную систему. Они подчеркнули, что искусственный контроль рождаемости противоречит божественному замыслу. В обращении также отмечается, что запрет на продажу контрацептивов снизит нагрузку на экономику, которая ежегодно субсидирует их импорт на 50 млрд рублей.

Ранее гнев у общественного движения «Сорок сороков» вызвали кружки с надписью «БДСМ — Боже, дай сил мне». Активисты потребовали убрать их из продажи. По словам общественников, такое продвижение товара является «кощунством в отношении имени Божьего».