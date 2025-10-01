Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
01 октября 2025 в 17:38

Чиновник навестил женскую консультацию и ужаснулся одному плакату

В Екатеринбурге чиновник сорвал плакат о контрацепции в женской консультации

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Екатеринбурге руководитель службы перинатальных психологов Минздрава Свердловской области Марк Ицкович сорвал и растоптал плакат с перечислением методов контрацепции в женской консультации, сообщила в своем Telegram-канале глава фонда «Женщины за жизнь» Наталья Москвитина. Инцидент произошел во время проверки городских женских консультаций.

Когда такая ситуация демографическая — ты приходишь, и тебе предлагают стерилизацию. Зачем ее предлагать? Надо его снимать. Нам надо женщин беременных!заявила Москвитина.

После этого Ицкович сорвал баннер в коридоре медучреждения, с чем ему помогла общественница. Затем плакат растоптали, а консультации выдали наклейку «Здесь работают над улучшениями».

Ранее правозащитный центр «Сорок сороков» направил в Госдуму обращение с призывом запретить продажу контрацепции для людей, состоящих в браке. Ограничения позволят якобы увеличить среднее количество детей, которое приходится на одну семью, с 1,5 ребенка до 2,5–3 детей. В общественном движении уверены, что искусственный контроль рождаемости противоречит божественному замыслу.

Екатеринбург
контрацепция
чиновники
свердловск
