Чиновник навестил женскую консультацию и ужаснулся одному плакату В Екатеринбурге чиновник сорвал плакат о контрацепции в женской консультации

В Екатеринбурге руководитель службы перинатальных психологов Минздрава Свердловской области Марк Ицкович сорвал и растоптал плакат с перечислением методов контрацепции в женской консультации, сообщила в своем Telegram-канале глава фонда «Женщины за жизнь» Наталья Москвитина. Инцидент произошел во время проверки городских женских консультаций.

Когда такая ситуация демографическая — ты приходишь, и тебе предлагают стерилизацию. Зачем ее предлагать? Надо его снимать. Нам надо женщин беременных! — заявила Москвитина.

После этого Ицкович сорвал баннер в коридоре медучреждения, с чем ему помогла общественница. Затем плакат растоптали, а консультации выдали наклейку «Здесь работают над улучшениями».

Ранее правозащитный центр «Сорок сороков» направил в Госдуму обращение с призывом запретить продажу контрацепции для людей, состоящих в браке. Ограничения позволят якобы увеличить среднее количество детей, которое приходится на одну семью, с 1,5 ребенка до 2,5–3 детей. В общественном движении уверены, что искусственный контроль рождаемости противоречит божественному замыслу.