27 августа 2025 в 17:26

В Дании сделали заявление насчет принудительной контрацепции в Гренландии

Премьер Дании Фредериксен извинилась за принудительную контрацепцию в Гренландии

Метте Фредериксен Метте Фредериксен Фото: Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

Глава правительства Дании Метте Фредериксен извинилась перед жительницами Гренландии из-за принудительной контрацепции в 1960-е годы, с ее заявлением можно ознакомиться на сайте канцелярии главы датского кабмина. По словам премьер-министра, это было предательством по отношению к ним. Также Фредериксен подчеркнула, что власти рассчитывают на скорейшее получение результатов беспристрастного расследования произошедшего.

Прошу прощения у девочек и женщин, которые подверглись систематической дискриминации. Из-за того, что они были гренландками. Из-за физического и психологического вреда, который им причинили. Из-за предательства, — сказано в документе.

Также стало известно, что Министерство иностранных дел Дании вызвало временного поверенного в делах США для дачи объяснений. Поводом для этого демарша стали зафиксированные попытки американских граждан оказать влияние на ситуацию в Гренландии.

Ранее сообщалось, что в российских аптеках продажи презервативов за первое полугодие 2025 года снизились почти на 6% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Но, несмотря на это, цены продолжают расти.

Дания
контрацепция
Гренландия
премьер-министры
извинения
