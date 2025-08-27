Копенгаген высказал претензии дипломату США из-за притязаний на Гренландию

Министерство иностранных дел Дании приняло решение о вызове временного поверенного в делах США для дачи объяснений, передает Danmarks radio со ссылкой на главу ведомства Ларса Лекке Расмуссена. Поводом для этого демарша стали зафиксированные попытки американских граждан оказания влияния на ситуацию в Гренландии.

Как пишут авторы со ссылкой на анонимные источники, речь идет о секретных операциях влияния, которые проводили как минимум трое американцев, связанных с администрацией президента США Дональда Трампа. Пока остается неясным, действовали ли эти лица самостоятельно или по указанию.

Согласно информации телерадиокомпании, один из этих американцев, посетивший остров в начале года, занимался сбором имен политических оппонентов Трампа. Кроме того, он составил перечень жителей, которые поддерживают идею продажи Гренландии Соединенными Штатами.

В посольстве США в Копенгагене отказались брать ответственность за действия частных лиц, подчеркнув, что у американских граждан могут быть собственные интересы в регионе. В настоящее время дипломатическую миссию возглавляет временный поверенный, так как назначенный посол еще не вступил в должность.

Подобный шаг со стороны датского внешнеполитического ведомства рассматривается как исключительная мера. Отмечается, что Копенгаген крайне редко вызывает для бесед дипломатов из стран-союзников по НАТО.

Ранее американские военные направили в Гренландию самолет «Судного дня» для управления подводными лодками. Воздушный командный пункт Boeing E-6B «Меркурий» предназначен для обеспечения связи и контроля над атомными субмаринами, которые несут ядерное оружие.