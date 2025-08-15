Жители России отказываются от покупки презервативов В России продажи презервативов упали почти на 6%, но цены растут

В российских аптеках продажи презервативов за первое полугодие 2025 года снизились почти на 6% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, передает «Осторожно Media» со ссылкой на аналитические данные DSM Групп. Но, несмотря на это, цены продолжают расти.

В 2024 году за первые шесть месяцев было реализовано 9,3 млн упаковок средств контрацепции. В 2025 году этот показатель составил 8,8 млн упаковок .В то же время фармацевтические компании получили доход, который вырос на 5,7%. За первые шесть месяцев 2024 года продажа презервативов принесла доход в размере 3,5 млрд рублей, а за аналогичный период 2025 года — уже 3,7 млрд рублей.

В период с мая по июнь текущего года, несмотря на общее снижение продаж, был отмечен рост спроса на презервативы. Ежемесячно продавалось примерно 1,6 млн упаковок, что на несколько сотен тысяч больше, чем обычно. Эта тенденция привела к увеличению прибыли аптек на 17–18%.

Ранее сообщалось, что продажи некоторых видов алкоголя в России за семь месяцев 2025 года снизились. Так, продажи водки упали на 4,2%, коньяка — на 9,8%. Общий объем продаж алкогольных напитков крепостью более 9% уменьшился на 1,3%.