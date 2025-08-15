Россияне теряют интерес к водке Росалкогольтабакконтроль: продажи водки в России снизились на 4,2%

Продажи некоторых видов алкоголя в России снизились за семь месяцев 2025 года, передает ТАСС со ссылкой на исследование Росалкогольтабакконтроля (РАТК). Так, продажи водки упали на 4,2%.

Помимо этого, снизились и продажи коньяка — на 9,8%, до 7,12 млн декалитров. Однако реализация ликероводочных изделий выросла на 15,3%.

Общий объем продаж алкогольных напитков крепостью более 9% снизился на 1,3%, составив 66,78 млн декалитров. Продажи слабоалкогольных напитков упали почти на 89%. Реализация виноградных вин сократилась на 1,5%, а игристых — на 3%. За семь месяцев текущего года реализация алкогольной продукции, за исключением пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи, сократилась на 12,1%.

Ранее председатель комиссии Общественной палаты по демографии предложил повысить возраст покупки алкоголя в России выше 18 лет. В Общественной палате уже обсуждали идею повышения порога для крепкого алкоголя до 21 года. Рыбальченко предлагает рассмотреть поэтапное повышение возраста приобретения алкоголя для снижения социальных рисков.