Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
03 октября 2025 в 08:41

Европейская страна не поддержала принятие Украины в ЕС

Нидерланды выступили против принятия Украины в ЕС в обход голоса Венгрии

Нидерланды, Амстердам Нидерланды, Амстердам Фото: Shutterstock/FOTODOM

Нидерланды выступили против принятия Украины в ЕС в обход голоса Венгрии, сообщил портал Trouwl.nl. Премьер страны Дик Схооф не поддержал предложение председателя Совета Евросоюза Антониу Кошты об отмене принципа единогласия при принятии решений.

Важно найти решение, но это решение не может заключаться в обходе единогласных решений, — сказал Схооф.

Премьер Нидерландов подчеркнул, что вступление в ЕС — долгий процесс, который включает в себя проведение определенных реформ. Он считает, что если правила вступления в Евросоюз смягчат для Украины и Молдавии, то так же нужно будет сделать и для других стран, стремящихся в сообщество.

Ранее газета Politico сообщила, что президент Франции Эммануэль Макрон может поддержать премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в его стремлениях заблокировать вступление Украины в Евросоюз из-за готовящихся изменений правил голосования. Как пишет издание, к позиции венгерского главы правительства также могут присоединиться Нидерланды, Греция, а также Дания.

Нидерланды
Украина
Евросоюз
Венгрия
премьер-министры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Арестованный французский велосипедист Сехили начал учить русские слова
Российские фехтовальщики заняли весь пьедестал на III Играх стран СНГ
Шотландские шефы в ярости! Этот десерт слишком прост для такого результата
Что будет, если пожарить селедку как стейк? Результат поразит!
Российских водителей предупредили о штрафе за переделанный выхлоп
Пакет с бомбой обнаружили во дворе российской школы
Суд защитил купивших квартиры в Крыму россиян
Медведчук заявил, что Запад не удержит Украину Зеленского в своей орбите
Суд принял решение об уничтожении изъятой на границе «Сатанинской Библии»
На Украине расшифровали выступление Путина со сборником Пушкина
Врач рассказала, как проявляется зависимость человека от алкоголя
Стало известно, как нарушаются права потребителей на маркетплейсах
Один российский аэропорт перестал обслуживать авиарейсы
Один человек погиб во время сильного шторма на Таймыре
Две европейские страны готовятся к масштабным сбоям в энергосистеме
Трамп велел приготовиться ведомствам в США к одному действию
Житель Воронежа разнес балкон своей квартиры, пытаясь сварить самогон
На Урале разгромили памятники и разорвали флаги на кладбище
В российском регионе начали проверку из-за перебоев с поставками топлива
Мерц резко высказался о европейской «стене дронов»
Дальше
Самое популярное
Артист Козловский стал причиной стихийного бунта в ВСУ
Европа

Артист Козловский стал причиной стихийного бунта в ВСУ

Свыше 80 БПЛА ВСУ уничтожены за ночь над российскими регионами
Власть

Свыше 80 БПЛА ВСУ уничтожены за ночь над российскими регионами

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 1 октября: где сбои в России
Общество

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 1 октября: где сбои в России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.