Европейская страна не поддержала принятие Украины в ЕС Нидерланды выступили против принятия Украины в ЕС в обход голоса Венгрии

Нидерланды выступили против принятия Украины в ЕС в обход голоса Венгрии, сообщил портал Trouwl.nl. Премьер страны Дик Схооф не поддержал предложение председателя Совета Евросоюза Антониу Кошты об отмене принципа единогласия при принятии решений.

Важно найти решение, но это решение не может заключаться в обходе единогласных решений, — сказал Схооф.

Премьер Нидерландов подчеркнул, что вступление в ЕС — долгий процесс, который включает в себя проведение определенных реформ. Он считает, что если правила вступления в Евросоюз смягчат для Украины и Молдавии, то так же нужно будет сделать и для других стран, стремящихся в сообщество.

Ранее газета Politico сообщила, что президент Франции Эммануэль Макрон может поддержать премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в его стремлениях заблокировать вступление Украины в Евросоюз из-за готовящихся изменений правил голосования. Как пишет издание, к позиции венгерского главы правительства также могут присоединиться Нидерланды, Греция, а также Дания.