02 октября 2025 в 18:16

Появилось видео с места аварии в Москве, где задавили троих пешеходов

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Появилось видео с места ДТП на улице Годовикова в Москве, где машина задавила троих пешеходов после столкновения с другим автомобилем. Кадры публикует Telegram-канал «112». По его данным, все пострадавшие были доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести.

На видео запечатлена работа экстренных служб. На месте происшествия находятся сотрудники ДПС, полиция и бригада скорой помощи. Судя по кадрам, движение на данном участке улицы затруднено.

Ранее сообщалось, что на Годовикова столкнулись две легковушки. От удара одну из них отбросило на скопление людей, шедших про тротуару. По предварительной информации, пострадали две женщины и мужчина, они оказались заблокированы под колесами автомобилей. Причины аварии устанавливаются.

До этого в Шереметьево таксист из Таджикистана специально сбил сотрудника парковки, чтобы не платить за парковку и скрылся с места преступления, повредив два шлагбаума. Инцидент произошел 18 сентября на привокзальной площади терминала В. Момент побега недобросовестного водителя сняла камера наблюдения. Таксиста быстро нашла и заключили под стражу, теперь ему грозит уголовная ответственность.

Россия
Москва
ДТП
аварии
наезд на людей
