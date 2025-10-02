Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
02 октября 2025 в 19:16

Выступление Путина на «Валдае» смотрит весь мир

Выступление Путина на «Валдае» транслируют СМИ по всему миру

Владимир Путин Владимир Путин Фото: Сергей Булкин/ТАСС

Выступление президента России Владимира Путина на пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай» показывают по всему миру. Прямые трансляции выступлений российского лидера освещают такие издания, как SkyNews, The Guardian, ANI News, The Sun и другие.

Пленарная сессия дискуссионного клуба «Валдай» ежегодно проходит в Сочи с 29 сентября по 2 октября. Тема форума в этом году — «Полицентричный мир: инструкция по применению». В обсуждениях принимают участие 140 экспертов более чем из 40 стран.

Ранее Путин призвал европейских политиков сосредоточиться на внутренних проблемах своих стран, вместо того чтобы беспокоиться о российской угрозе. Он отметил, что Европа сталкивается с экономическими трудностями, кризисом в социальной сфере, миграцией и утратой позиций в глобальной конкуренции.

Также российский лидер положительно оценил идеи президента США Дональда Трампа по поводу урегулирования палестино-израильского конфликта. Он считает, что предложения главы Белого дома могут стать «светом в конце тоннеля».

