02 октября 2025 в 19:36

Путин пообещал убедительный ответ России на милитаризацию Европы

Россия подготовит адекватные меры в ответ на процесс милитаризации европейских государств, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пленарного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай». Глава государства подчеркнул, что ответные шаги Москвы не заставят себя долго ждать.

Думаю, ни у кого нет сомнений, что такие ответные меры России не заставят себя долго ждать. Ответ на угрозы, кажется, мягко говоря, будет очень убедителен. Именно ответ. Мы сами никогда не инициировали военное противостояние, — сказал Путин.

Путин отметил, что страна неоднократно демонстрировала способность оперативно реагировать на угрозы своему суверенитету. Он добавил, что Москва не проявит слабости, если кому-то захочется с ней «потягаться».

Ранее глава государства при помощи русской пословицы ответил на попытки Запада насадить свою гегемонию. Российский лидер указал, что «против лома нет приема — окромя другого лома».

До этого Путин напоминал, что СССР и затем РФ дважды заявляли о готовности вступить в НАТО, но оба раза получали немедленный отказ. Он подчеркнул, что эти исторические факты свидетельствуют о неготовности западных стран к созданию единого пространства безопасности.

