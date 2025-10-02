Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
02 октября 2025 в 19:41

В работе сервиса ЕМИАС наблюдаются сбои

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В работе сервиса единой медицинской информационно-аналитической системы (ЕМИАС) «Электронная медицинская карта» произошел сбой, следует из данных мониторингового сайта Downdetector. При попытке открыть сервис через мобильное приложение появляется сообщение об ошибке: «Не удалось проверить доступ к медкарте».

Основной пик жалоб пользователей на некорректную работу сервиса пришелся на 19:15. В данный момент невозможно воспользоваться сервисом ни через мобильное приложение, ни через веб-версию на компьютере.

Ранее российская киноплатформа «Кинопоиск» столкнулась с техническими проблемами. Пользователи сообщали о сбоях в работе сайта и приложения. По данным сервисов Сбой.рф и Downdetector, 2 октября 2025 года наблюдались проблемы с доступом к «Кинопоиску».

Сеть быстрого питания Rostic's также столкнулась с масштабным сбоем в работе на территории России. Пользователи сообщали о невозможности заказать продукцию через приложение и официальный сайт. Наибольшее число сообщений о сбоях поступало из Ямало-Ненецкого автономного округа, Магаданской области, Санкт-Петербурга и Московской области.

сбои
сервисы
системы
Россия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Трагически погиб экс-футболист «Ротора» и «Факела»
Путин рассказал, каких отношений придерживается с Макроном
Путин объяснил, как США пытаются «приватизировать» российский уран
Седокова вышла в свет в откровенном комбинезоне с глубоким декольте
«Просто разорвал»: Клявер признался в любви к одному молодому артисту
Перестрелка у школы и сорвавшийся план педофила: главные ЧП дня
Стало известно, кто стал новым тренером сборной Узбекистана по футболу
SHAMAN перенес концерты в России ради поездки в КНДР
Оценена вероятность удара ракетами Tomahawk по Крымскому мосту
Путин признался, что был удивлен участием сына замдиректора ЦРУ в СВО
«Дам очень много»: Путин не стал показывать неприличный жест на «Валдае»
«Посылают на убой»: Путин пристыдил украинскую элиту
Путин: РФ становится «тихой гаванью» для бегущих от «гендерного терроризма»
Путин признался, что его удивил удар Израиля по Катару
Странам G7 грозит потеря $73 млрд
Путин раскрыл, сколько осталось до полного освобождения ЛНР и ДНР
Wildberries ответила на претензии ФАС к правилам для продавцов
Путин ответил врагам России стихотворением Пушкина
Над Черным морем перехватили рой дронов ВСУ
Путин признался, что у России есть контакты с ХАМАС
Дальше
Самое популярное
Как избавиться от шерсти питомцев на любой поверхности
Семья и жизнь

Как избавиться от шерсти питомцев на любой поверхности

Семь рецептов сырников в духовке на любой вкус
Семья и жизнь

Семь рецептов сырников в духовке на любой вкус

Артист Козловский стал причиной стихийного бунта в ВСУ
Европа

Артист Козловский стал причиной стихийного бунта в ВСУ

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.