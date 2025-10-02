В работе сервиса ЕМИАС наблюдаются сбои

В работе сервиса единой медицинской информационно-аналитической системы (ЕМИАС) «Электронная медицинская карта» произошел сбой, следует из данных мониторингового сайта Downdetector. При попытке открыть сервис через мобильное приложение появляется сообщение об ошибке: «Не удалось проверить доступ к медкарте».

Основной пик жалоб пользователей на некорректную работу сервиса пришелся на 19:15. В данный момент невозможно воспользоваться сервисом ни через мобильное приложение, ни через веб-версию на компьютере.

Ранее российская киноплатформа «Кинопоиск» столкнулась с техническими проблемами. Пользователи сообщали о сбоях в работе сайта и приложения. По данным сервисов Сбой.рф и Downdetector, 2 октября 2025 года наблюдались проблемы с доступом к «Кинопоиску».

Сеть быстрого питания Rostic's также столкнулась с масштабным сбоем в работе на территории России. Пользователи сообщали о невозможности заказать продукцию через приложение и официальный сайт. Наибольшее число сообщений о сбоях поступало из Ямало-Ненецкого автономного округа, Магаданской области, Санкт-Петербурга и Московской области.