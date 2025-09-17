В России рухнул сайт главной куриной закусочной Клиенты Rostic's пожаловались на сбой в работе сайта и приложения

Сеть быстрого питания Rostic's столкнулась с масштабным сбоем в работе на территории России, сообщает Telegram-канал SHOT. По его данным, пользователи сообщают о невозможности заказать продукцию как через приложение, так и через официальный сайт.

При попытке доступа к сайту страница не загружается, останавливаясь на этапе проверки браузера. Аналогичная проблема наблюдается в мобильном приложении, которое зависает на экране с логотипом. Количество жалоб на работу сервиса продолжает расти.

Наибольшее число сообщений о сбоях поступает от пользователей из Ямало-Ненецкого автономного округа, Магаданской области, Санкт-Петербурга и Московской области. Причины технических неполадок и сроки восстановления работы сервиса пока не сообщаются.

Ранее сообщалось, что сервис объявлений «Авито» столкнулся с крупным сбоем. Больше всего недовольство по поводу сбоя выражали жители Санкт-Петербурга, Московской области, Чукотки, Ленобласти и Москвы. У многих пользователей не открывается сайт сервиса, также не работает мобильное приложение.