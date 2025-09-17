В работе популярного сервиса объявлений произошел сбой Пользователи «Авито» пожаловались на сбой в работе сайта и приложения

Сервис объявлений «Авито» столкнулся с крупным сбоем, следует из данных Downdetector. За последний час было отправлено более 540 жалоб пользователей на его работу.

Больше всего недовольство по поводу сбоя выражали жители Санкт-Петербурга (4%), Московской области (3%), Чукотки (3%), Ленобласти (3%) и Москвы (2%). У многих пользователей не открывается сайт сервиса, также не работает мобильное приложение.

Ранее сбой произошел в работе портала «Госуслуги». Большинство пользователей жаловались, что не могли открыть сайт, зайти в личный кабинет, в том числе получить СМС для подтверждения входа. За сутки поступило 2972 жалобы. В частности, от жителей Ямало-Ненецкого автономного округа, Калининградской области, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей.

До этого сбой произошел в работе Альфа-Банка. Пользователи не могли зайти в мобильное приложение, оплатить товары и сделать перевод. Жалобы поступали из Ямало-Ненецкого автономного округа, Санкт-Петербурга, Московской области. Позднее стабильная работа сервиса была восстановлена.