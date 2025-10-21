Пицца за 10 минут «Срочная доставка»: быстрое тесто для сковороды и классическая начинка — легче и дешевле приготовить, чем заказывать

Когда гости уже на пороге или просто хочется чего-то вкусного «прямо сейчас», этот рецепт пиццы становится настоящим спасением. Она готовится быстрее, чем успеет нагреться духовка, а результат — не хуже, чем у ресторанной доставки. Хрустящая основа, тянущийся сыр и ароматная начинка делают её идеальным вариантом для ужина в спешке или ленивого выходного.

Тесто здесь готовится буквально за пару минут — достаточно смешать 4 столовые ложки сметаны, столько же майонеза, 2 яйца, 9 ложек муки и пол чайной ложки разрыхлителя. Масса получается густой, как сметана, и прекрасно ложится на сковороду. Начинка может быть любой, но классическое сочетание колбасы, помидоров и маринованных огурчиков всегда беспроигрышно. Добавьте немного оливок для пикантности, смажьте сверху майонезом и посыпьте 200 граммами тертого сыра — чем больше, тем вкуснее.

Под крышкой на среднем огне пицца готовится всего 7–10 минут. За это время основа подрумянится, а сыр растает, образуя аппетитную золотистую корочку. Подавать её лучше сразу, пока аромат сводит с ума и сыр тянется за каждым кусочком. Быстро, просто и невероятно вкусно — настоящая «срочная доставка» прямо со сковороды.

