«Даже воинский парад»: Путин обратился к Западу цитатой из Высоцкого Путин заявил, что запреты политических оппонентов в ряде стран не сработают

Президент России Владимир Путин процитировал поэта и барда Владимира Высоцкого, говоря о запретах в западных странах. Так в ходе своего выступления на пленарном заседании XXII ежегодной встречи Международного дискуссионного клуба «Валдай» он прокомментировал запреты по отношению к политическим оппонентам. Трансляция ведется на официальном сайте мероприятия.

В некоторых странах пытаются запретить своих политических оппонентов, которые уже приобретают большую легитимность. Ну мы знаем это, проходили в Советском Союзе. Помните Высоцкого: «Запретили даже воинский парад. Скоро все, к чертям собачьим, запретят». Ну это не работает! Запреты не работают! — сказал Путин.

Ранее Путин заявил, что никто в мире уже не готов играть по правилам, заданным где-то «за океанами». Он пояснил, что сегодня мир является многополярным.

Российский лидер также выразил уверенность, что высокое дипломатическое искусство, которое выражается в умении договариваться как с союзниками, так и с оппонентами, возродится. Он выразил уверенность, что это произойдет скоро.