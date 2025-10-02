Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
«Лучше ничего пока нет»: Путин о проблемах в ООН

Путин указал на проблемы внутри ООН

Владимир Путин Владимир Путин Фото: Григорий Сысоев/ РИА Новости

Президент России Владимир Путин отметил, что в Организации Объединенных Наций много проблем. Однако пока в мире нет достойной альтернативы ООН, подчеркнул он в ходе выступления на пленарном заседании XXII ежегодной встречи Международного дискуссионного клуба «Валдай».

Сейчас часто можно слышать, что система ООН парализована и находится в кризисе. Это стало общим местом. Некоторые даже утверждают, что она изжила себя, ее следует как минимум радикально реформировать. Да, безусловно, проблем в работе ООН очень много. Очень. Но лучше, чем ООН, тоже ничего пока нет. Это тоже надо признать, — заявил Путин.

Также президент отметил, что никто в мире уже не готов играть по правилам, заданным где-то «за океанами». Путин указал на формирование многополярности в современном мире. Президент также считает, что многополярный мир имеет свои плюсы и минусы — одним из преимуществ является ослабление диктата.

Глава государства также считает, что в нынешней ситуации в мире нужно быть готовыми ко всему. По его словам, в настоящее время ставки чрезвычайно высоки, а ответственность каждого в такие периоды истории особенно велика.

