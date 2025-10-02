Путин разбил вдребезги инициативы Запада по Палестине

Палестино-израильский конфликт по рецепту Запада решить не получается, уверен президент России Владимир Путин. Однако во время выступления на пленарном заседании XXII ежегодной встречи Международного дискуссионного клуба «Валдай» он не исключил, что инициативы американского лидера Дональда Трампа станут светом в конце тоннеля. Трансляция ведется на официальном сайте мероприятия.

Не получается и в целом стабилизировать ситуацию на Ближнем Востоке такими западными методами, которая к тому же стремительно деградирует. Сейчас, как мы знаем, мы знакомимся более подробно с инициативами президента Трампа. Мне кажется, что здесь какой-то свет в конце тоннеля все-таки может появиться, — пояснил Путин.

Ранее президент процитировал поэта и барда Владимира Высоцкого, говоря о запретах в западных странах. Таким образом он прокомментировал запреты по отношению к политическим оппонентам.

Также российский лидер заявил, что никто в мире уже не готов играть по правилам, заданным где-то «за океанами». Он пояснил, что сегодня мир является многополярным.

Кроме того, Путин выразил уверенность, что высокое дипломатическое искусство, которое выражается в умении договариваться как с союзниками, так и с оппонентами, возродится. Он выразил уверенность, что это произойдет скоро.