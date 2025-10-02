Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
02 октября 2025 в 19:42

Путин разбил вдребезги инициативы Запада по Палестине

Путин: палестино-израильский конфликт по рецепту Запада решить не получается

Фото: kremlin.ru/ Григорий Сысоев/ РИА «Новости»

Палестино-израильский конфликт по рецепту Запада решить не получается, уверен президент России Владимир Путин. Однако во время выступления на пленарном заседании XXII ежегодной встречи Международного дискуссионного клуба «Валдай» он не исключил, что инициативы американского лидера Дональда Трампа станут светом в конце тоннеля. Трансляция ведется на официальном сайте мероприятия.

Не получается и в целом стабилизировать ситуацию на Ближнем Востоке такими западными методами, которая к тому же стремительно деградирует. Сейчас, как мы знаем, мы знакомимся более подробно с инициативами президента Трампа. Мне кажется, что здесь какой-то свет в конце тоннеля все-таки может появиться, — пояснил Путин.

Ранее президент процитировал поэта и барда Владимира Высоцкого, говоря о запретах в западных странах. Таким образом он прокомментировал запреты по отношению к политическим оппонентам.

Также российский лидер заявил, что никто в мире уже не готов играть по правилам, заданным где-то «за океанами». Он пояснил, что сегодня мир является многополярным.

Кроме того, Путин выразил уверенность, что высокое дипломатическое искусство, которое выражается в умении договариваться как с союзниками, так и с оппонентами, возродится. Он выразил уверенность, что это произойдет скоро.

Владимир Путин
политика
Палестина
Дональд Трамп
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Путин назвал своим другом главу азиатского государства
Война с НАТО, Пугачева и Трамп: что предсказал Жириновский на 2026 год
Маликов «признался в любви» к Макану
Трагически погиб экс-футболист «Ротора» и «Факела»
Путин рассказал, каких отношений придерживается с Макроном
Путин объяснил, как США пытаются «приватизировать» российский уран
Седокова вышла в свет в комбинезоне с глубоким декольте
«Просто разорвал»: Клявер признался в любви к одному молодому артисту
Перестрелка у школы и сорвавшийся план педофила: главные ЧП дня
Стало известно, кто стал новым тренером сборной Узбекистана по футболу
SHAMAN перенес концерты в России ради поездки в КНДР
Оценена вероятность удара ракетами Tomahawk по Крымскому мосту
Путин признался, что был удивлен участием сына замдиректора ЦРУ в СВО
«Дам очень много»: Путин не стал показывать неприличный жест на «Валдае»
«Посылают на убой»: Путин пристыдил украинскую элиту
Путин: РФ становится «тихой гаванью» для бегущих от «гендерного терроризма»
Путин признался, что его удивил удар Израиля по Катару
Странам G7 грозит потеря $73 млрд
Путин раскрыл, сколько осталось до полного освобождения ЛНР и ДНР
Wildberries ответила на претензии ФАС к правилам для продавцов
Дальше
Самое популярное
Как избавиться от шерсти питомцев на любой поверхности
Семья и жизнь

Как избавиться от шерсти питомцев на любой поверхности

Семь рецептов сырников в духовке на любой вкус
Семья и жизнь

Семь рецептов сырников в духовке на любой вкус

Артист Козловский стал причиной стихийного бунта в ВСУ
Европа

Артист Козловский стал причиной стихийного бунта в ВСУ

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.