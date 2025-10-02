Путин раскрыл «корневую первопричину» конфликта на Украине

Политика западных стран после окончания холодной войны является «корневой первопричиной» украинского кризиса и других современных конфликтов, заявил президент России Владимир Путин в ходе выступления на пленарном заседании XXII ежегодной встречи Международного дискуссионного клуба «Валдай». По его словам, это привело к ситуации, когда в безопасности себя не чувствует вообще никто.

Эйфория и ничем не ограниченная жажда власти тех, кто после холодной войны считал себя победителем, привели к стремлению навязать всем односторонние субъективные представления о безопасности. Это и стало подлинной, корневой первопричиной [конфликта на Украине], — констатировал российский лидер.

Путин подчеркнул, что Россия предупреждала о таких последствиях, однако западные партнеры не прислушались к этим предостережениям, что в итоге привело к текущей конфронтации.

Ранее российский президент заявил, что попытка Запада контролировать все и вся вызывает перенапряжение в мире. Как отметил глава РФ, подобные действия западных стран наносят ущерб прежде всего внутренней стабильности стран.