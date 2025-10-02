Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
02 октября 2025 в 18:46

Владимир Путин Владимир Путин Фото: Григорий Сысоев /РИА Новости

Попытка Запада контролировать все и вся вызывает перенапряжение в мире, заявил президент России Владимир Путин во время выступления на пленарном заседании XXII ежегодной встречи Международного дискуссионного клуба «Валдай». По его словам, такие действия наносят ущерб внутренней стабильности стран.

Попытка контролировать все и вся вокруг вызывает перенапряжение. Оно бьет по внутренней стабильности, вызывая у граждан стран, которые пытаются играть роль этих «грандов», <…> законный вопрос: а зачем нам все это надо?отметил Путин.

Также глава государства при помощи русской пословицы ответил на попытки Запада насадить свою гегемонию. Российский лидер указал, что «против лома нет приема — окромя другого лома».

До этого президент напоминал, что СССР и затем Российская Федерация дважды заявляли о готовности вступить в НАТО, но оба раза получали немедленный отказ. Он подчеркнул, что эти исторические факты свидетельствуют о неготовности западных стран к созданию единого пространства безопасности.

Россия
президент РФ
Владимир Путин
Запад
нестабильность
