Стало известно, как торговые войны могут снизить мировой рост экономики Новак: протекционизм и пошлины могут снизить рост экономики на 0,5–0,7%

Торговые войны могут снизить рост мировой экономики на 0,5–0,7%, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. По его словам, протекционизм и высокие пошлины трансформируют международную торговлю и увеличивают транспортные и логистические издержки, передает телеканал «Россия 24».

По словам вице-премьера, торговые конфликты заставляют компании искать обходные пути и перенаправлять поставки через другие страны. Это увеличивает расходы и усложняет цепочки поставок, что в итоге тормозит экономический рост.

Это борьба за рынки, протекционизм, который во многом противоречит правилам международной торговли. <...> По оценкам многих экспертов, такое повышение пошлины, или, как говорится, торговые войны, может по итогам этого года снизить мировой рост экономики от 0,5% до 0,7%. И, конечно, хотелось бы, чтобы здесь, в данной ситуации, находились компромиссы, — заключил Новак.

Ранее министр экономического развития Максим Решетников заявил о более быстром охлаждении экономики России, чем ожидалось. По его словам, аналитики ведомства просчитывают различные варианты развития ситуации, включая стрессовые сценарии.