Мужчина поругался со своими родителями и взорвал их дом Bild: в Мюнхене мужчина подорвал дом родителей из-за конфликта и сам погиб

В Мюнхене мужчина устроил взрыв в доме своих родителей, в результате которого погиб сам, сообщает газета Bild со ссылкой на источники в правоохранительных органах. По предварительным данным, злоумышленник заранее заминировал здание перед поджогом.

Инцидент произошел на улице Лерхенауэр-штрассе на севере города, где полиция полностью оцепила территорию. На месте происшествия также был обнаружен еще один пострадавший с огнестрельными ранениями.

Местные правоохранительные органы в социальной сети X подтвердили, что жилой дом был умышленно подожжен из-за семейного конфликта. Главный инспектор полиции Томас Шельсхорн заявил, что, несмотря на масштабы происшествия, опасности для населения в настоящее время нет.

