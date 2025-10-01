Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
01 октября 2025 в 10:35

Момент второго взрыва Toyota Camry в Краснодаре попал на видео

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мощный взрыв белой Toyota Camry на оживленной трассе в Краснодаре попал на видео, которое опубликовал Telegram-канал SHOT. На кадрах видно, как сначала из движущегося автомобиля начинает валить дым, а затем происходит детонация. По предварительным данным, причиной ЧП стал взорвавшийся газовый баллон в машине.

Инцидент произошел на Ростовском шоссе. Как сообщили очевидцы, сначала прогремел взрыв во время движения легковушки, а второй, который был записан на видео, последовал уже во время пожара.

Пожарные установили, что площадь пожара составляла восемь квадратных метров. Огонь удалось потушить через четыре минуты. В ликвидации пожара участвовали восемь человек и две единицы специализированной техники.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что дочь криминального авторитета Сергея Цапка устроила масштабное ДТП с тараном жилого дома в селе Николаевка под Таганрогом. По данным канала, девушка, находившаяся за рулем Mercedes AMG GT 63S, в ночь на 28 сентября протаранила частный дом, проломив стену и повредив крышу.

