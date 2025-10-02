Путин объяснил, как Европа «кормит» ВСУ разведкой и оружием Путин: в Европе создан специальный центр для поддержки ВСУ

В Европе создан специальный центр, подпитывающий ВСУ разведданными, а также поставляющий оружие, заявил президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай». Кроме того, по словам главы государства, западные инструкторы принимают участие в боевых действиях на Украине.

Центр же создан специально в Европе, который, по сути, сопровождает все, что делают ВСУ. Информацией подпитывает, разведданные из космоса передает, оружие поставляет, учит. И, повторяю, инструкторы принимают участие не только в подготовке, но и в выработке решений, а то и в их реализации, — рассказал он.

Ранее Путин заявил, что российским войскам осталось освободить 0,13% территории Луганской Народной Республики. Он также рассказал, как обстоят дела в Донецкой Народной Республике. По словам Путина, в этом регионе ВСУ продолжают контролировать около 19% территории.

До этого президент признался, что у России есть контакты с палестинским движением ХАМАС. Он отметил, что к группировке можно относиться по-разному, но у Москвы есть своя позиция по этому вопросу.