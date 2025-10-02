Клуб «Валдай»
02 октября 2025 в 21:16

Путин объяснил, как США пытаются «приватизировать» российский уран

Владимир Путин Владимир Путин Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Несмотря на санкционное давление в отношении Москвы, США активно продолжают закупать российский уран, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи. Страна остается ключевым поставщиком для американского рынка, заработав на этом сотни миллионов долларов.

Путин подчеркнул, что РФ занимает второе место по объему поставок на американский рынок, обеспечивая примерно четверть его потребностей. Отвечая на вопрос о двойных стандартах, когда США сами покупают энергоресурсы, но ограничивают других, глава государства привел латинскую пословицу.

Соединенные Штаты у нас действительно уран покупают. <…> Почему же США сами покупают, а другим покупать наши энергоресурсы вроде стараются запретить. Ответ простой и дан еще нам с вами в латинскую эпоху. Все хорошо знают фразу: то, что позволено Юпитеру, не позволено быку, — отметил Путин.

Президент также привел конкретные цифры: за первое полугодие текущего года экспорт урана в США превысил $800 млрд. По итогам 2025 года, как прогнозирует Путин, эта сумма может достичь $1,2 млрд долларов.

Ранее глава американского Минэнерго Крис Райт признал, что Соединенным Штатам приходится делать закупки обогащенного урана у России из-за нехватки собственных мощностей. По его словам, Вашингтон намерен нарастить темпы производства.

