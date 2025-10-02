Путин признался, что был удивлен участием сына замдиректора ЦРУ в СВО Путин сообщил, что до последнего не знал об участии в СВО сына замдиректора ЦРУ

Президент России Владимир Путин заявил в ходе пленарного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай», что узнал об участии в спецоперации сына замдиректора ЦРУ Майкла Глосса только после гибели военнослужащего. По словам главы государства, этот факт его удивил.

Нет, я этого не знал. Узнал об этом, когда поступил указ, проект указа о его награждении орденом Мужества. Честно, не скрою, меня это самого немало удивило, — сказал Путин.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что истории погибшего американца Майкла Глосса, сражавшегося на стороне ВС РФ, и ефрейтора Ивана Коковина могли бы лечь в основу фильма. По его словам, их пример взаимной поддержки достоин отдельной киноленты.

До этого президент рассказал, что в Европе был создан специальный центр, подпитывающий Вооруженные силы Украины разведданными, а также поставляющий оружие. Российский лидер отметил, что западные инструкторы вовлечены не только в подготовку украинских военных, но и в планирование боевых действий и даже их реализацию.