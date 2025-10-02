Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
02 октября 2025 в 21:35

Путин: Россия введет безвизовый режим для граждан КНР

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Россия введет безвизовый режим для граждан Китая в ответ на аналогичное решение, принятое ранее Пекином в отношении россиян, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай». Глава российского государства отметил, что решение китайского руководства стало приятной неожиданностью для Москвы.

Что касается наших ответных шагов, и я уже и в Пекине об этом сказал, мы все сделаем зеркально, — заверил президент.

Ранее представители Ассоциации туроператоров России заявили, что безвизовый режим между Россией и Китаем функционирует без сбоев и ни одному российскому гражданину не отказали во въезде. Власти КНР организовали торжественную встречу первых туристов из России в городе Хэйхэ — с музыкой, цветами и подарками.

До этого вице-президент АТОР Артур Мурадян рассказал, что цены на туры в безвизовый Китай начинаются от 120 тысяч рублей. В среднем стоимость путевки составляет около 180 тысяч рублей. По его словам, ввод нового пропускного режима спровоцировал рост цен на 15–20%.

