15 сентября 2025 в 13:34

АТОР: Китай не отказал в безвизовом въезде ни одному россиянину

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Безвизовый режим между Китаем и Россией работает в штатном порядке, ни один гражданин РФ не получил отказа во въезде в КНР, заявили на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР). Обновленная информация поступает от туристических администраций двух дальневосточных регионов, рассказал председатель совета Ассоциации «Мир без границ» Александр Львов.

Министерство по туризму Приморского края мониторит ситуацию. По информации от этого ведомства, китайские пограничники пропускают всех, по сути, нужен только паспорт РФ и заполнение простой миграционной карточки, — уточнил Львов.

Власти Китая также устроили в городе Хэйхэ торжественную встречу для первых российских туристов, въехавших по безвизу. Гостей встретили с цветами, музыкой и небольшими подарками.

Ранее вице-президент АТОР Артур Мурадян рассказал, что цены на туры в безвизовый Китай начинаются от 120 тысяч рублей. В среднем стоимость путевки составляет около 180 тысяч рублей. После ввода нового пропускного режима цены выросли на 15–20%, добавил эксперт.

