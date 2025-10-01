Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
01 октября 2025 в 09:35

Трамп решил подписать ряд указов на фоне шатдауна

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Francis Chung — Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп подпишет ряд указов на фоне шатдауна, следует из его расписания. Подписание пройдет в Овальном кабинете в 16:30 (23:30 по московскому времени) 1 октября. О каких именно распоряжениях идет речь, пока не уточняется.

В 16:30 президент подпишет указы в Овальном кабинете, — указано в расписании.

Ранее сообщалось, что сенаторы не смогли принять закон о финансировании государственных органов, что поставило страну перед риском приостановки работы правительства. Голосование завершилось провалом: 55 против 45 при необходимых 60 голосах.

Позже стало известно, что работа правительства США в ближайшие часы будет частично приостановлена. Однако уже 2 октября она может возобновиться, сообщил лидер республиканского большинства в верхней палате конгресса Джон Тьюн. По его словам, для этого хотя бы несколько демократов должны поддержать инициативу республиканцев о финансировании.

Политолог-американист Малек Дудаков заявил, что шатдаун в США не окажет серьезного влияния как на американскую, так и на мировую экономику. В случае приостановки работы правительства страны пострадают районы, где проживает большое количество чиновников.

